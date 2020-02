Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Pleidelsheim, Waldenbuch und Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Pleidelsheim: Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Eine 26-jährige Fahrerin eines Ford befuhr am Samstag gegen 13:50 Uhr die Landesstraße 1125 von Murr kommend in Richtung Pleidelsheim. Hinter dem Ford fuhr ein Fiat, der von einer 71-Jährigen gelenkt wurde. Als die 26-jährige an einer Ampel verkehrsbedingt halten musste, erkannte die dahinterfahrende 71-jährige Fahrerin dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Pleidelsheim: Verkehrsunfall auf der K 1700

Auf der Kreisstraße 1700 war ein 37 Jahre alter Porsche-Fahrer am Samstagmittag von Mundelsheim kommend in Richtung Pleidelsheim unterwegs. Gegen 15:30 Uhr geriet er am Ausgang einer Linkskurve ins Schleudern, drehte sich und prallte gegen die Leitplanke. Die Leitplanke wurde dabei auf einer Länge von etwa 30 Metern stark beschädigt. An dem Porsche entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 23.000 Euro geschätzt. Der Porsche-Fahrer blieb unverletzt.

Waldenbuch: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 12:30 Uhr fuhr eine 59-jährige Fahrerin mit ihrem Ford von einem Supermarkt-Parkplatz nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Fußgänger. Der 84-jährige Fußgänger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen, der sich am Samstag gegen 08.30 Uhr an der Kreuzung Gerokstraße / Lindenstraße ereignete. Hier missachtete die 37 Jahre alte Lenkerin eines Ford trotz Stopp-Zeichen die Vorfahrt der von rechts kommenden, 46 Jahre alten Lenkerin eines BMW. Die Fahrzeuginsassen blieben durch den Verkehrsunfall unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell