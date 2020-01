Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 21.01.2020, 12.10 Uhr:

Eine 19jährige Fahrerin eines VW Polo wollte von der Ilsenburger Straße kommend an der Einmündung zur Herzog-Julius-Straße nach rechts in Richtung Bahnhof abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dieses Manöver erkannte die nachfolgende Fahrerin eines VW Passat zu spät und fuhr auf den Polo auf. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ungefähr 1000,- Euro.

