POL-GS: Pressemeldung der Polizei Seesen vom 21.01.2020

Verkehrsunfall: Am Montag, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 89jähriger Seesener mit seinem Pkw die K 61, aus Richtung Hammershäuser Mühle in Richtung Seesen. Am Bahnübergang (Frankfurter Straße) kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Betonpoller und touchierte ein Andreaskreuz. Neben dem Fahrzeugführer befand sich die 88jährige Ehefrau des Unfallverursachers mit im Fahrzeug. Beide Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000,- Euro. Die an der DB-Anlage entstandene Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Die Sicherungseinrichtung des Bahnübergangs blieb funktionstüchtig. Der Unfall hatte keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

i.A. Decker, PHK

