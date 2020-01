POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis:

Ein 51jähriger Bad Harzburger versuchte sich am Freitag, den 17.01.2020, gegen 14.45 Uhr, mit seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle durch die Polizei durch Flucht zu entziehen. Die Streifenwagenbesatzung war im Bereich von Harlingerode unterwegs als ihnen der Mann in seinem Fahrzeug sitzend begegnete. Die Beamte entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle des ihnen bereits bekannten Fahrzeugführers. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er dann gestellt werden, nachdem er das Fahrzeug stehengelassen hatte und zu Fuß weiterging. Wie sich dann bestätigte, hatte der 51jährige Bad Harzburger das Fahrzeug geführt, ohne ihm Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Streitgespräch endet mit gegenseitiger Anzeigenerstattung:

Am Samstag, den 18.01.2020, wurde die Polizei gegen 10.30 Uhr, in die Feldmark beim Harlingerode gerufen, weil sich nach einem Streitgespräch eine Körperverletzung bzw. eine Beleidigung ergeben hat. Eine 61jährige Frau und eine 64jähriger Mann haben jeweils ihre Hunde ausführen wollen. Die Hunde gerieten zunächst in eine Rauferei. Daraus entwickelte sich dann der Streit der Hundehalter. Im Verlauf des Gespräches kam es zu einer Beleidigung und weiterhin zu einer Verletzung durch Anspucken.

Verkehrsunfall am Freitag, den 17.01.2020, 10:30 Uhr, in Vienenburg:

Beim Befahren des Wilhelm-Busch-Weges in Richtung Saarstraße erkannte der 71jährige Fahrer eines Ford Focus durch Sonnenblendung zu spät einen am Fahrbahnrand haltendenden Lkw Dacia Dokker. Er fuhr mit seinem Pkw auf den Lkw auf, als der Lkw-Fahrer im Begriff war zu starten. Durch den Aufprall verletzte sich der 19jährige Lkw-Fahrer leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 2500,- Euro geschätzt.

