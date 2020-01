POL-GS: Polizei Braunlage - Meldung vom 17.01. bis 19.01.2020

Polizeiinspektion Goslar

Braunlage, Freitag d. 17.01.2020 / Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, dem 17.01.2020 wurde gegen 22:00 Uhr während der Kontrolle eines französischen Pkw Renault in der Oberen Bergstraße bei dem ebenfalls aus Frankreich stammenden Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 29-jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Freitag d. 17.01. bis Samstag, d. 18.01.2020 / Unfallflucht

In der Zeit von Freitag bis Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Tiefgarage des Hotels Maritim den nebenstehend geparkten Pkw VW-Passat aus Neumarkt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Ort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An dem Pkw VW-Passat entstand Sachschaden an der Fahrerseite. Zeugen zu dem Unfall melden sich bitte bei der Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260.

Sonntag, d. 19.01.2020 / Trunkenheit / Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntag befuhr gegen 03:20 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Braunlage mit seinem Pkw Hyundai die Herzog-Wilhelm-Straße und stieß beim Rangieren rückwärts gegen eine Bordsteinerhöhung. Hierbei entstand sowohl an seinem Pkw als auch an dem Bordstein Sachschaden. Durch die eingesetzten Beamten wurde bei dem Fahrzeugführer des Hyundai Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein am Ort durchgeführter, freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Führerschein des 27-jährigen wurde vorläufig entzogen und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol wurde eingeleitet.

