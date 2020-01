Polizei Düren

POL-DN: Silvesternacht

Kreis Düren (ots)

Die Polizei im Kreis Düren wurde in der Silvesternacht zu 40 Einsätzen mit Silvesterbezug gerufen. Dies ist im Bezug zu 2018 eine Steigerung um 8 Einsätze. 9 Einsätze mit Brandbezug waren die herausragenden Ereignisse. Hinzu kamen zwei Widerstandsdelikte, 2 Körperverletzungsdelikte, 4 Sachbeschädigungen, 4 Einbrüche, 2 Verkehrsdelikte, 8 Ruhestörungen und diverse kleinere Einsätze ohne Straftatbestände, die die Beamten aufnehmen mussten.

Am frühen Abend brannte ein, in einer Hofeinfahrt stehender PKW, in Langerwehe vollständig aus. Durch den PKW-Brand wurde das Haus beschädigt und die Anwohner mussten ihre Wohnung verlassen. Ein weiterer PKW, der in Hoven am Fahrbahnrand parkte, brannte aus. In beiden Fällen steht die Brandursache noch nicht fest. Bei zwei weiteren Brandorten entstand erheblicher Sachschaden versucht vermutlich durch Feuerwerkskörper.

Widerstand gegen Polizeibeamte leisteten ein 50jähriger Mann aus Aldenhoven und eine 15jährige Jülicherin. Beide waren alkoholisiert und wollten den Anweisungen der Polizeibeamten nicht Folge leisten indem sie sich sperrten, nach den Beamten schlugen und traten. Die Beamten und die Widerständler blieben unverletzt, ein Sanitäter erlitt leichte Blessuren. Die beiden genannten Personen und ein 30jähriger Mann aus Düren wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Noch unbekannte Einbrecher nutzen im Stadtgebiet Düren die Silvesternacht zu drei Einbrüchen.

Im Laufe der Nacht wurden 2 Fahrzeugführern eine Blutprobe entnommen, da bei einem PKW-Fahrer der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr und bei einem Zweiradfahrer der Verdacht der Einnahme von Betäubungsmitteln bestand.

