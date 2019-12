Polizei Düren

POL-DN: Mann hantiert mit Waffe

Düren (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der vor einem Discounter an der Malteserstraße mit einer Schusswaffe hantierte. Der 39-Jährige wurde später in Gewahrsam genommen.

Gegen 16:20 Uhr war der Dürener zwei Kundinnen des Supermarktes aufgefallen, weil er vor dem Gebäude stehend augenscheinlich Selbstgespräche führte, einen silbernen Revolver in den Händen hielt und damit herumhantierte. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenagen aus und traf auf den Mann, bei dem es sich um einen 39-Jährigen aus Düren handelte. Er versuchte noch, vor den Beamten davon zu rennen, konnte aber auf der Malteser Straße eingeholt und festgehalten werden. Der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Dürener verblieb auf richterliche Anordnung bis zum Abend in polizeilichem Gewahrsam. Bei der bei ihm aufgefundenen Waffe handelte es sich um eine täuschend echte Nachahmung eines Revolvers, die jedoch nicht für eine Schussabgabe geeignet war. Da jedoch auch das Führen sogenannter "Anscheinswaffen" in der Öffentlichkeit verboten ist, wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

