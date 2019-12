Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch in Düren

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Aachener Straße wurde am Wochenende eingebrochen.

Zwischen Samstagmittag, 12:00 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zunächst Zugang zu dem Mehrparteienhaus - möglicherweise war die Hauseingangstür nicht geschlossen. Die Tür zu einer Wohnung im Dachgeschoss wurde anschließend unter massiver Gewaltanwendung aufgebrochen. Aus den Wohnräumen wurde unter anderem Bargeld entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

