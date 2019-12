Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Aufbrüche in Merken und Birkesdorf

Düren (ots)

Am Freitag wurden insgesamt sechs Fälle bekannt, in denen die Scheiben an geparkten Fahrzeugen eingeschlagen wurden. Die Tatorte liegen in Merken und Birkesdorf.

Am Freitagmorgen hatte eine Dürenerin gegen 09:40 Uhr ihren Pkw am Fahrbahnrand der Jakobusstraße in Merken abgestellt. Als sie um 10:00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie an der Beifahrertür eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Aus dem Fahrzeuginnenraum hatten der oder die unbekannten Täter die Handtasche der Frau entwendet. Wenige hundert Meter entfernt geschah in der Peterstraße am Samstagnachmittag nahezu Identisches: um 16:00 Uhr parkte die Nutzerin ihren Wagen vor einem Wohnhaus. Zehn Minuten später kehrte sie zurück, doch diese kurze Zeitspanne hatte einem Unbekannten genügt, um eine Scheibe einzuschlagen und Wertsachen aus dem Auto zu stehlen.

Auch im Ortsteil Birkesdorf hatten es bislang unbekannte Diebe auf Wertsachen abgesehen, die von ihren Besitzern in geparkten Fahrzeugen zurückgelassen wurden. Um an diese zu gelangen, wurden jeweils Scheiben zerstört. So geschehen zwischen Donnerstagabend, 22:45 Uhr, und Freitagnachmittag, 15:00 Uhr, in der Zollhausstraße. In der Straße "Zur Kesselkaul" ereignete sich eine ebensolche Tat am Freitagmorgen zwischen 08:45 Uhr und 09:45 Uhr. Am selben Tag wurde auf gleiche Weise ein Auto in der Hospitalstraße angegangen, die Tatzeit liegt hier zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr. Und auch in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:10 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Wagens ein, der in der Straße "Kömpchen" parkte.

Die Polizei nahm Strafanzeigen auf. "Gelegenheit macht Diebe" - diesen Leitspruch sollten sich Autofahrer merken und daran denken, ihre Wertsachen nicht im Wageninneren zurück zu lassen. Wenige Minuten reichen den Tätern aus, um in das Fahrzeug zu gelangen und alles daraus mitzunehmen, was sich zu Geld machen lässt.

Hinweise auf verdächtige Personen, die mit den geschilderten Taten in Verbindung stehen könnten, werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

