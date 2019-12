Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto entwendet und unter Drogen-Einfluss gefahren

Mainz (ots)

Montag, 16.12.2019, 03:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird die Autobahnpolizei auf ein Auto auf der A61 aufmerksam, das sehr auffällig fährt. Der Fahrer zeigt zunächst keine Reaktion auf das Anhaltesignal der Polizeibeamten. Am Autohof Gau-Bickelheim kann der Fahrer dann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es zeigt sich, dass der 27-jährige Fahrer unter Einfluss von Cannabis steht und, dass das Auto in Frankreich gestohlen wurde. Das Fahrzeug wird sichergestellt und das Ermittlungsverfahren aufgenommen.

