Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Altstadt - Warnung vor falschen Automatenaufstellern

Mainz (ots)

Freitag, 13.12.2019, 10:50 Uhr

Wie heute beim Altstadtrevier in der Weißliliengasse angezeigt wurde, kam es zum Diebstahl eines kompletten Zigarettenautomaten, durch angebliche Mitarbeiter der Ausstellerfirma. Bereits am Dienstagnachmittag, dem 10.12.2019, kamen die bislang unbekannten Täter in eine Gaststätte im Bleichenviertel und gaben sich als Mitarbeiter der Automatenfirma aus. Gegenüber den Angestellten der Gaststätte gaben die beiden unbekannten Männer an, den dort aufgestellten Zigarettenautomaten wegen zu geringen Umsatzes abholen zu müssen. In der Folge montierten die Männer den Zigarettenautomaten ab, luden ihn in einen Transporter und entfernten sich von der Gaststätte. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die eigentliche Automatenfirma hiermit nichts zu tun hatte und der Zigarettenautomat auf diese Weise gestohlen wurde. Einer der beiden Täter konnte von einer Zeugin beschrieben werden. Er war ca. 175cm groß, ca. 35 Jahre alt, sportlich gebaut und hatte schwarze glatte Haare. Beide Männer waren mit Latzhosen in dunkelgrün oder dunkelblau bekleidet. Die beiden Männer fuhren einen weißen Transporter.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder ebenfalls Opfer der beschriebenen Täter geworden ist, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell