Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte in Neuss erfolgreich - Zeugen gesucht

Neuss-Dreikönigenviertel (ots)

Am Mittwoch (11.12.) erbeuteten Unbekannte eine hohe Summe Bargeld, indem sie sich der Betrugsmasche des "falschen Polizeibeamten" bedienten.

Gegen 10 Uhr erhielt ein 57-jähriger Neusser einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin, die vorgab, gegen einen Bankmitarbeiter zu ermitteln, der in kriminelle Machenschaften verwickelt sei. Im Zuge dessen wolle sie den Angerufenen warnen, denn auch seine Daten und somit sein Vermögen seien davon direkt betroffen.

Es folgten Anrufe anderer Beteiligter, darunter ein weiterer angeblicher Polizeibeamter und ein Staatsanwalt. Der zunächst skeptische Neusser wurde gezielt unter Druck gesetzt und zur Übergabe von Bargeld und Sparbüchern gebracht, welche er an einem festgelegten Ort deponieren sollte. Die "Polizei" wolle es "in Sicherheit bringen". Gegen 14 Uhr holte ein dunkler gekleideter, männlicher Unbekannter das unter einem Auto an der Bergheimer Straße gelagerte Geld ab und entkam unerkannt. Als dem 57-Jährigen klar wurde, dass es sich um einen Betrug handelte, schaltete er sofort die echte Polizei ein.

Am gleichen Tag kam es zu weiteren Betrugsversuchen dieser Art; darunter zwei Anrufe bei Senioren in Meerbusch am Nachmittag sowie einem gegen Mittag in Rommerskirchen. Hier hatten die Tatverdächtigen jedoch keinen Erfolg und gingen leer aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur Tatzeit an der Bergheimer Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Solche Betrugsversuche kommen immer wieder vor. "Das kann mir nicht passieren!" ist leicht gesagt. Es kann jeden treffen, denn die Betrüger gehen sehr geschickt vor, überrumpeln ihre Opfer oder setzen sie gezielt unter Druck - mit unterschiedlichen Maschen. Eines ist ihnen jedoch gemein: das Opfer soll gar nicht dazu kommen, nachzudenken. Machen Sie sich und Ihren Angehörigen bewusst: Die Polizei wird Sie niemals nach dem Aufbewahrungsort Ihrer Wertgegenstände und Ihres Bargelds fragen und es für Sie "sicher aufbewahren" wollen. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Ihre Vermögensverhältnisse preis.

Weiterführende Informationen sowie Tipps, wie man sich gegen solche Betrugsversuche schützen kann, finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

