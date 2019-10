Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Dorfstraße, Elvershausen, Freitag, 25.10.2019, 08.30 Uhr - Samstag, 26.10.2019, 00.15 Uhr

Northeim (la) - Zwischen Freitag, 25.10.2019, gegen 08.30 Uhr und Samstag, 26.10.2019, gegen 00.15 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus, in der Dorfstraße, in Elvershausen ein. Dort durchwühlten sie in sämtlichen Zimmern Kommoden und entwendeten ca. 100 EUR Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1100,-EUR. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 0551/7005-0 in Verbindung zu setzen.

