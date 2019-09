Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann nach räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Leicht verletzt wurde ein Ladendetektiv am Samstag, 14. September 2019, gegen 11.30 Uhr, als er einen Mann dabei beobachtete, wie er in einem Geschäft auf der Bahnhofstraße im Ortsteil Altstadt eine Parfumflasche entwenden und anschließend flüchten wollte. Als der 24-jährige Beschuldigte ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland von dem 41-jährigen Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurde, verhielt sich der Mann direkt aggressiv, versuchte den Angestellten zu schlagen, bedrohte und beleidigte ihn. Den Angriff konnte der 41-Jährige abwehren und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung nach weiterem Diebesgut fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

