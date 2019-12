Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Drohne sicher und sucht Eigentümer

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (11.12.), kurz nach Mitternacht, machten Streifenpolizisten an der Hans-Sachs-Straße eine verdächtige Beobachtung. Zwei dunkel gekleidete Männer warfen bei Erkennen des Polizeiwagens einen länglichen Gegenstand in das Gebüsch. Einer der beiden flüchtete augenblicklich und ließ seinen Begleiter samt typischer Einbruchswerkzeuge und einer Drohne zurück.

Die Polizisten kontrollierten den verdächtigen 23-Jährigen, der sich verhältnismäßig ahnungslos zeigte in Bezug auf die Herkunft der Drohne. Einen Einbruch konnten die Ordnungshüter im näheren Umfeld nicht feststellen.

Da trotzdem der Verdacht besteht, dass es sich um Beute aus einer Straftat handeln könnte, stellten die Beamten das weiße Fluggerät des Herstellers "dji" vom Typ "Phantom Advanced" samt Originalkoffer sicher.

Die ermittelnde Kripo fragt: Wer kann Angaben zum rechtmäßigen Eigentümer beziehungsweise zur Herkunft der Drohne machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

