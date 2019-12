Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub auf Kiosk - Polizei fahndet mit Bildern nach einem Verdächtigen

Neuss (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 12.11.2019, 15:22 Uhr, über einen versuchten Raub im Neusser Norden.

Am Montagabend, den 11.11.2019, betrat gegen 22:05 Uhr ein Mann den Verkaufsraum eines Kiosks an der Further Straße. Er bedrohte die Angestellte mit einem rosafarbenen Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer ließ sich davon jedoch nicht einschüchtern und konnte den Verdächtigen durch sein resolutes Auftreten aus dem Geschäft vertreiben. Der Mann flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zum Erfolg.

Eine Videokamera filmte das kriminelle Tun des Tatverdächtigen. Er hatte den Kiosk zunächst unmaskiert betreten und Kaugummi gekauft. Zwei Minuten später erschien er erneut, hatte nun aber die Kapuze über den Kopf gezogen und einen Schal vor dem Mund.

Inzwischen liegt ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Aufnahmen vor. Mit diesen Bildern fahndet jetzt das Kriminalkommissariat 12 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss nach dem Täter.

Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/neuss-raub

Der Flüchtige, der Deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach, wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 25 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer Jeans, schwarzen Nikeschuhe mit weißer Sohle, einer braunen Jacke mit schwarzen Bündchen an Ärmel und Hüftabschluss, sowie einer Reißverschlusstasche auf dem linkem Ärmel, darunter trug er eine olivfarbene Kapuzenjacke und einen schwarzen Schal.

Hinweise zur Identität des Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

