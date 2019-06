Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geld im Schacht gelassen - geklaut

Halver (ots)

Geld vergessen Am 15.06.2019, gegen 15:14 Uhr, hebt ein 17 jähriger Halveraner Geld an einem Geldautomaten der Bank an der Bahnhofstraße ab. Er entnimmt die EC- Karte, lässt das Geld aber im Fach liegen. Als er dies draußen bemerkt und er zurückkehrt, ist das Geld gestohlen worden. Als er erneut die Bank betritt, verlässt der einzige zeitgleiche Kunde die Bank. Täterbeschreibung: männlich, Halbglatze, weißer Pullover

Sachdienliche Hinweise zu dem vermeintlichen Gelddieb nimmt die Polizei in Halver entgegen.

