Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw fordert einen Schwerverletzten

Neuss-Pomona (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Jülicher Landstraße in Neuss wurde am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, ein 82-jähriger Neusser schwer verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Senior mit seinem Pkw Opel Astra die Jülicher Landstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er kurz vor der Polizeiwache Neuss nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort frontal mit einem 7,5-Tonner-LKW der Marke MAN zusammen. Durch den Unfall erlitt der 82-jährige Mann unter anderem Schnittverletzungen im Bereich der Stirn. Er wurde vor Ort rettungsmedizinisch erstversorgt und anschließend einem Neusser Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Der LKW-Fahrer, ein 38-jähriger Mann aus Bergheim, wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der betroffene Bereich der Jülicher Landstraße kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Dabei kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs. Durch die Feuerwehr mussten ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut und entsorgt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein internistischer Notfall ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen ist. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern zurzeit noch an. (Po.)

