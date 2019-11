Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher dank Zeugenhinweis festgenommen

Leichlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (07.11.), gegen kurz vor 1 Uhr, hat ein aufmerksamer Anwohner einen Einbrecher auf frischer Tat beobachtet. Er versuchte die Eingangstür eines Modegeschäftes in der Brückenstraße aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Mehrere alarmierte Streifenwagen eilten daraufhin zum Tatort und konnten den Täter wenige Häuser entfernt antreffen. Das Einbruchwerkzeug führte er noch mit sich. Der polizeibekannte 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird noch am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. (ct)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell