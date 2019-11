Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Porsche Cayenne gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Dienstag (06.11.) entwendeten unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr einen schwarzen Porsche Cayenne GTS mit dem amtlichen Kennzeichen GL-MN991 in der Büschemerstraße. Die Frau des Porsche-Besitzers hörte in der Nacht ein Motordröhnen, schöpfte aber keinen Verdacht. Am Morgen stellte das Ehepaar den Diebstahl fest. In dem Wagen befanden sich neben wichtigen Dokumenten auch ein Kinderwagen, Bargeld und andere private Gegenstände. Der Schaden wird auf gut 90.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

