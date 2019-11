Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Gegenverkehr übersehen - schwerverletzt

Bild-Infos

Download

Burscheid (ots)

Eine 25-jährige VW-Fahrerin ist am Mittwochvormittag (06.11.) schwer verletzt worden.

Die junge Wuppertalerin war um kurz nach 09:00 Uhr auf der Kölner Straße (B51) von Strässchen in Richtung Leverkusen unterwegs. In Eichenplätzchen wollte sie nach links in Richtung Blecher abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Polo, mit dem ein 25-jähriger Düsseldorfer fuhr. Der Polo-Fahrer versuchte vergeblich, durch Bremsen einen Unfall zu verhindern.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Wuppertalerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung eine Solinger Klinik. Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell