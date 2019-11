Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Städtisches Gebäude

Leichlingen (ots)

Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag (05.11.), 14:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Arbeitnehmerverein in der Schulstraße. Die Täter beschädigten ein Fenster, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten diverse Schränke in den Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie eine niedrige Bargeldsumme. Der Gesamtsachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205- 0 entgegen. (ma)

