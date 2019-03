Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher von Anwohner im Keller eingesperrt

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Am Samstagmorgen (09. März) gegen 5 Uhr ist ein Einbrecher in der Straße Fünffußbank von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt worden. Der Essener hatte laute Geräusche aus seinem Keller gehört und daraufhin vorsorglich die Kellertüre abgeschlossen und die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, versuchte der Einbrecher gerade, sich durch ein Kellerfenster ins Freie zu zwängen. Nach eigenen Aussagen war er vor jemandem geflohen und wollte sich im Keller nur verstecken. Auf dem Boden des Kellers hatte er allerdings schon seine Beute (eine Werkzeugkiste und einen Akkuschrauber) zum Abtransport bereitgestellt. In der Jackentasche des Einbrechers fanden die Beamten einen Schraubendreher, mit dem er offenbar die Haustüre aufgebrochen und sich so Zugang zum Keller verschafft hatte. Der Einbrecher ist kein unbeschriebenes Blatt: Er ist im vergangenen Jahr mehrfach durch Eigentumsdelikte aufgefallen./ SyC

