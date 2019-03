Polizei Essen

POL-E: Essen: Alkoholisierte Autofahrerin rammt parkende Wagen

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am Samstagmorgen (09. März) gegen 5 Uhr ist eine alkoholisierte Autofahrerin auf der Richard-Wagner-Straße von der Fahrbahn abgekommen und dabei in zwei auf dem Parkstreifen stehende PKW gefahren. Eine Anwohnerin hatte den lauten Knall bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden die 49-jährige Fahrerin barfuß und verwirrt auf der Straße an und stellten bei einem Alkoholtest einen Wert von über einer Promille fest. Die beabsichtigte Heimfahrt konnten die Polizisten ihr deshalb nicht gestatten, auch wenn die Frau ihrem Wunsch durch Umarmen der Polizisten Nachdruck verlieh. Stattdessen wurde ein Rettungswagen gerufen, obwohl die Frau angab, nicht verletzt zu sein. Sie wurde ins Uniklinikum gebracht, wo sie im Schockraum stationär verblieb. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 17 Tausend Euro./ SyC

