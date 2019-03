Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Jugendliche Bande überfällt einen Schüler nach Schulschluss

Essen (ots)

45468 MH- Stadtgebiet:

Einen 16- jährigen Schüler beraubten vier Jugendliche Freitagmittag (8. März, gegen 14:30 Uhr) an der Prinzeß-Luise-Straße. Zunächst drängten die Beschuldigten den Jugendlichen nahe einer Haltestelle von der Straße in einen Hinterhof. Gewaltsam und mit Drohungen beraubte das Quartett anschließend den jungen Mann im Hinterhof einer dortigen Trinkhalle. Unter massivsten Drohungen verlangten sie darüber hinaus einen hohen Geldbetrag, den der Erpresste eine Stunde später im Bereich Aktienstraße übergeben sollte. Gegen 15:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Überfall. Kurz nach den ersten Informationen, die die Beamten von dem verletzten Schüler erlangten, patrouillierten Polizisten der Mülheimer Inspektion im Bereich des Übergabeortes an der Haltestelle Aktienstraße/ Eichenberg. Beamte im Sondereinsatz entdeckten drei Verdächtige am Eichenberg, die sofort davonrannten. Zwei Jugendliche (15,16) stellten sie an der Aktienstraße, der dritte entkam durch die Gärten der Nachbarschaft. Die Ermittlungsgruppe Jugend, die ausschließlich schwere Straftaten jugendlicher Intensivtäter in Essen und Mülheim bekämpft, begab sich ebenfalls in den Mülheimer Einsatzraum. Der zunächst erfolgreich Geflüchtete (15 Jahre), den Ermittlern der EG Jugend als Intensivstraftäter wohlbekannt, entdeckten sie Stunden später, verdeckt in einer Gruppe Jugendlicher. Seiner Festnahme konnte er damit aber nicht entgehen. Auch der vierte Räuber (15), ist für die Kriminalbeamten kein Unbekannter. Die drei festgenommenen Jugendlichen kamen in das Essener Polizeigewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und auf Beschluss des zuständigen Gerichtes, führte der Weg des Intensivtäters (15) in die Untersuchungshaft. Bis in die späten Abendstunden konnte die Polizei die Erziehungsberechtigten der festgenommenen 15 und 16 Jahre alten Räuber nicht erreichen. Gegen das Mülheimer Quartett ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachtes des schweren Raubes./Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell