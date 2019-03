Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Betrogener schlägt Betrüger mit eigenen Waffen - Festnahme von drei Tatverdächtigen - Kripo ermittelt in mehreren Fällen

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt: Die Kripo ermittelt derzeit wegen Betruges in mehreren Fällen, bei denen hochwertige Smartphones ergaunert wurden. Ein Mülheimer (27) inserierte am Dienstag, 5. März auf einem Internetverkaufsportal ein hochwertiges Mobiltelefon. Noch am selben Tag erhielt er eine Nachricht eines Interessenten, dem nach einer Einigung die Kontonummer zugesandt wurde. Nachdem der Interessent dem Verkäufer eine Kopie des Überweisungsbelegs zusandte, verabredete man sich für eine Übergabe zur Sandstraße in Mülheim an der Ruhr. Dort erschien ein Bekannter (17) des Käufers, der das Handy stellvertretend in Empfang nehmen wollte. Letzte Zweifel des Verkäufers konnte der Betrüger durch das Ausfüllen eines Kaufvertrags entgegen wirken. Als er auch zwei Tage später keinen Geldeingang auf seinem Konto feststellen konnte, vermutete der Mülheimer, dass er betrogen wurde. Er inserierte daraufhin erneut ein Mobiltelefon in der Hoffnung, dass sich der Betrüger ein weiteres Mal meldet. Und es funktionierte. Mit der gleichen Masche versuchte der Betrüger nun, an das angeblich inserierte Mobiltelefon zu gelangen. Nachdem man sich auf einen Ort einigte, informierte der 27-Jährige augenblicklich die Mülheimer Wache. So erschienen, statt des erhofften Verkäufers, zivil gekleidete Beamte, die einen 20-jährigen Mann festnehmen konnten. Der bei der Durchsuchung aufgefundene Schlüssel eines Hotels ließ die Vermutung zu, dass das Zimmer als möglicher Rückzugsort diente. Mitsamt des Schlüssels überraschten die Beamten zwei weitere Tatverdächtige (17/20) in ihrem Rückzugsort. Gewaltsam versuchten sie noch, an den Beamten vorbei zu rennen, konnten aber trotz heftiger Gegenwehr gestoppt werden. Der 17-jährige konnte als Betrüger des ersten Falls identifiziert werden. Neben einer dreistelligen Bargeldsumme entdeckten die Beamten mehrere hochwertige Smartphones. Derzeit ermittelt die Polizei in weiteren Fällen, bei denen Betrüger durch die gleiche Vorgehensweise Mobiltelefone ergaunerten. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um die gleichen Täter handelt. Weitere Betroffene werden gebeten, sich bei der Kripo unter der 0201/829-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

