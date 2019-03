Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen mehrere Liter hochwertiges Motorenöl - Polizei sucht mit Hilfe von Lichtbildern nach den Tätern

Essen (ots)

45326 E-Altenessen-Süd: Zwei unbekannte Männer stahlen gemeinschaftlich am Freitag, 26. Oktober 2018 mehrere Liter hochwertigen Motorenöls an einer Tankstelle auf der Gladbecker Straße. Dabei wurde einer der unbekannten Männer durch die Videoaufzeichnung festgehalten. Die Fotos liegen nun zur Veröffentlichung in den Medien vor. Um 16:10 Uhr befuhren die beiden Täter mit einem grauen Opel Vectra mit dem amtlichen Kennzeichen E-QW3181 das Tankstellengelände an der Gladbecker Straße und hielten vor dem Eingang des Tankstellenshops nahe des Warenregals. Während der auf den Bildern abgelichtete unbekannte Mann den Kassierer durch den Kauf von Zigaretten ablenkte, stahl der unbekannte Beifahrer mehrere Kanister Motorenöl. Dabei öffnete er die lediglich Beifahrertür und ergriff sitzend die Ölbehältnisse. Daraufhin flüchteten die beiden Männer. Mit Hilfe von Lichtbildern aus der Videokamera fahndet die Polizei nun nach den Tätern und hofft sich entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Der Ermittler des KK 33 nimmt die Hinweise über die zentrale Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

