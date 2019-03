Polizei Essen

POL-E: Essen: Alkoholisierter Mann bricht in Kiosk ein - um Süßigkeiten im Wert von einem Euro zu stehlen

Essen (ots)

45326 E-Altenessen-Süd:

Gestern am späten Mittwochabend (06.03.) ist ein 21-jähriger Mann in einen Kiosk an der Bäuminghausstraße eingebrochen. Der alkoholisierte Mann war schon vorher aufgefallen, weil er lautstark vor dem Kiosk randaliert hatte. Zeugen haben um kurz vor Mitternacht beobachtet, wie er die Fensterscheibe des Kiosks einschlug und wenig später flüchtete. Als die Polizei eintraf, kehrte der Einbrecher zum Tatort zurück. Weil er auch gegenüber den Beamten sehr aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen. In seiner Hosentasche konnte die Beute sichergestellt werden: Süßigkeiten im Wert von einem Euro. Um an diese zu gelangen, hatte der Einbrecher einen Schaden von knapp 250 Euro verursacht. / SyC

