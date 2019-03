Polizei Essen

POL-E: Essen: Jugendlicher an Bushaltestelle ausgeraubt

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck:

Ein Jugendlicher ist gestern Abend (Dienstag, 05.03., gegen 19.55 Uhr) an der Haltestelle Bonifaciusstraße von einer Gruppe junger Männer überfallen und beraubt worden. Der 15-Jährige war an der Bushaltestelle gemeinsam mit den 4- 5 Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren ausgestiegen. Erst schlugen die Männer auf ihr Opfer ein, dann versuchten sie ihm das Handy abzunehmen, was aber nicht gelang. Als der Jugendliche sich wehrte, ließen die Männer von ihm ab und flohen in Richtung Donatweg. Erst später merkte das Opfer, dass sein Kopfhörer fehlte. Die Täter werden als "südländisch" beschrieben und trugen teilweise Cappies auf dem Kopf. Der Haupttäter soll 195 cm groß sein, schwarze nach hinten gelegte Haare und eine dunkle Steppjacke getragen haben. / SyC

