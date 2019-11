Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall endet im Krankenhaus - 15.000 Euro Schaden

Bochum-Wattenscheid (ots)

Eine Leichtverletzte, hoher Sachschaden: Am Montagmorgen, 4. November, hat sich ein Verkehrsunfall in Bochum-Günnigfeld ereignet. Eine 51-jährige Bochumerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 10 Uhr fuhr die Bochumerin aus der Ausfahrt eines Autohauses an der Ecke zur Hansastraße auf die Straße Mausegatt. Die 51-Jährige bog nach links in Richtung Sportplatz ab. Dabei stieß sie mit einem von links kommenden Autofahrer (38, aus Bochum) zusammen, der in Richtung Hansatraße fuhr.

Die 51-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Sie begab sich später eigenständig in ein ortsnahes Krankenhaus. Der 38-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 15.000 Euro.

