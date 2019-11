Polizei Bochum

POL-BO: Missglückter Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 5. November, ist in einen Herner Supermarkt eingebrochen worden.

Gegen 3.25 Uhr hebelten zwei Männer die Automatiktür eines Geschäftes an der Mont-Cenis-Straße 267 in Herne-Sodingen auf. Dabei zerstörten sie das Glas und verursachten hohen Sachschaden. Die zwei Einbrecher betraten daraufhin den Eingangsbereich des Ladens, in welchem weitere Geschäfte, u. a. auch eine Lotterie, untergebracht waren. Jedoch versperrte ein Rolltor den Tätern den Weg, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Zeugen beschreiben die zwei Einbrecher wie folgt: Beide Personen sind männlich, einer der Täter war maskiert und trug dunkle Kleidung. In der linken Hand hielt er einen großen Sack, in der rechten ein Werkzeug. Der andere Täter war ebenfalls dunkel gekleidet und trug ein graues Tuch vor dem Gesicht.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02323/950 8510 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

