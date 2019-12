Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

Mainz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, den 15.12.2019 gegen 15:33 Uhr, wurden nach bisherigem Ermittlungsstand drei Personen leicht verletzt. Im Zubringer der Haifa-Allee auf die B40 in Fahrtrichtung Mainz kam der 33-jährige Fahrer (aus Nieder-Olm) eines VW aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Hierbei wurde neben ihm der 25-jährige Fahrer, sowie die 21-jährige Beifahrerin (beide aus Wirges stammend) des BMW leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die Haifa-Allee mehrere Minuten gesperrt werden, wodurch es zu Verspätungen im ÖPNV kam.

