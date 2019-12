Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tankstelle

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag drangen drei bislang nicht identifizierte Täter in den Verkaufsraum einer Dürener Tankstelle ein. Wer kann Hinweise auf die gesuchten Personen geben?

Etwa um 03:20 Uhr hielt ein silberner Pkw Kombi an der Euskirchener Straße. Drei dunkel gekleidete und teils mit Sturmhauben maskierte Personen stiegen aus und begaben sich zu einer dortigen Tankstelle. Deren Eingangstür hebelten sie auf, anschließend begaben sie sich in den Verkaufsraum und nahmen dort Tabakwaren an sich. Mit diesen verließen sie das Gebäude wenige Minuten später wieder, bestiegen ihren Pkw und fuhren damit in Richtung Binsfelder Straße davon.

Der Suche nach den Flüchtigen basiert auf folgenden Beschreibungen: Einer der Männer trug zur Tatzeit eine grüne Hose, eine blaue Jacke, dunkle Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Ein weiterer war bekleidet mit eine dunkelblauen Jeanshose, dunklen Schuhen, einer schwarzen Jacke, hellen Handschuhen und ebenfalls einer schwarzen Sturmhaube. Der dritte trug eine hellblaue Jeanshose, schwarze Schuhe, dunkle Handschuhe und eine dunkle Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Hinweise auf die gesuchten Personen oder das von ihnen genutzte Fahrzeug werden an den zuständigen Sachbearbeiter unter der Nummer 02421 949-8320 erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

