Polizei Düren

POL-DN: Diebe auf Friedhöfen unterwegs

Jülich/Aldenhoven (ots)

Der Friedhof an der Kirchgracht in Barmen wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen von bislang unbekannten Tätern aufgesucht. Von mindestens fünf Gräbern entwendeten sie Gegenstände aus Bronze, Kupfer und Messing.

Die Taten wurden am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr entdeckt. Den Schilderungen von Zeugen zufolge müssen die Diebe nach 18:00 Uhr am Freitag zugeschlagen haben. Kreuze und Statuen von fünf Gräbern nahmen sie an sich und entkamen damit in unbekannte Richtung. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf über 1000 Euro.

Auch auf dem Friedhof an der Marienstraße in Aldenhoven vergriffen sich Unbekannte an Grabschmuck. Sie hebelten eine Bronzestaute im Wert von etwa 1000 Euro aus ihrer Verankerung und nahmen sie an sich. Hinweise auf die Täter, die zwischen Freitag und Samstag zuschlugen, gibt es bislang nicht. In allen Fällen wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe gefertigt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: 02421 949-6425.

