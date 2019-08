Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Linksabbiegen zusammengestoßen

Weinheim (ots)

Auf der K4229, an der Einmündung zur B38, kam es am Mittwoch, gegen 16:35 Uhr, zum Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Mercedes. Eine 40-jährige BMW-Fahrerin war auf der K4229 in Richtung B38 unterwegs und wollte nach links in die Straße "Im Tiefgewann" abbiegen. Hierbei kollidierte sie allerdings mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 59-Jährigen, wobei dessen 52-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung in einer Klinik war jedoch nicht notwendig. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

