POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer kommt alleinbeteiligt zu Fall - Stationäre Aufnahme in Krankenhaus

Altlußheim (ots)

Ein 26-jähriger Radfahrer musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden, nachdem er am Mittwoch in der Hauptstraße, in Höhe der Kurpfalzstraße, alleinbeteiligt gestürzt war. Der junge Mann befuhr gegen 10:50 Uhr den linken Radweg von Neulußheim kommend in Richtung Altlußheim und kam vermutlich aufgrund einer Toilettenpapierpackung, die er am Lenker transportierte, zu Fall. Der Mann verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dessen Zweirad entstand kein Schaden.

