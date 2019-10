Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer drängt Radfahrerin ab

Porta Westfalica (ots)

Bereits am Mittwoch vergangener Woche (02.10.2019) befuhr eine 16-jährige Radfahrerin gegen 9.20 Uhr die Hauptstraße in Hausberge in Richtung Findelstraße. In Höhe Hausnummer 62 fuhr ein schwarzer Pkw so nah an der Radfahrerin vorbei, dass sie nach rechts ausweichen musste. Hierbei stieß sie gegen die Bordsteinkante und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um das junge Mädchen und fuhr weiter.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell