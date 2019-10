Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gezielte Drogenkontrollen bei "Jungen Fahrern".

Lübbecke (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des Montags führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lübbecke an der B65 in Fahrtrichtung Minden gezielt Drogenkontrollen durch. Vorrangig wurden hierbei sogenannte "Junge Fahrer" angehalten. Im Rahmen der rund zweistündigen Kontrolle überprüften die sechs Beamten 52 Fahrzeugführer. Bei 23 von Ihnen wurden Drogenvortests durchgeführt. Bei einem 18-jährigen Mindener sowie einem 31-jährigen Lübbecker, beide mit einem Pkw unterwegs, verlief der Drogenvortest positiv. Nach einer angeordneten Blutprobenentnahme wird nun wegen Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln gegen sie ermittelt.

