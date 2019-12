POL-DN: Einbruch in Welz

Polizei Düren

Unbekannte Täter suchten am Wochenende ein Wohnhaus an der Kreisstraße 55 in Welz auf. Ob sie tatsächlich etwas entwenden konnten muss noch ermittelt werden.

Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr und Sonntagvormittag, 11:30 Uhr. Sie öffneten gewaltsam die Haustür und durchsuchten die Wohnräume nach verwertbarem Diebesgut. Vermutlich flüchteten sie durch die Terrassentür.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge melden aufmerksame Zeugen bitte an die Notrufnummer 110.

