POL-DN: Renitenter Zigarettendieb

Düren (ots)

Am Montagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, betrat ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Nideggener Str. in Düren. Die Bedienung war gerade damit beschäftigt, Regale aufzufüllen und bemerkte den Mann daher zunächst nicht. Dieser nutzte die Gelegenheit und griff über die Theke um mehrere Packungen Zigaretten an sich zu nehmen. Als er mit seiner Beute den Verkaufsraum verlassen wollte, wurde er von einem Kunden festgehalten, der den Diebstahl beobachtet hatte. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen, bei dem der couragierte Zeuge weggestoßen wurde. Dies nutzte der renitente Dieb um zu Fuß in Richtung Europaplatz zu flüchten. Der Tatverdächtige soll 30 - 40 Jahre alt sein, ca. 180 - 185 cm groß, kräftig, dunkle nackenlange Haare, Dreitagebart, Brillenträger. Er trug bei Tatausführung eine blaue Jeans, ein dunkelblaues Kapuzenshirt und hatte eine helle Umhängetasche dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnr. 02421 9490 entgegen.

