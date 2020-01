Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 18.01.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall Am Fr., 09.15 Uhr befuhr ein 43-jähriger aus Garbsen mit seinem Sattelzug die L 466 von Rhüden in Rtg.Lamspringe. Ausgangs einer Linkskurve geriet er in´s Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfahl. Dann zog er wieder nach rechts über die Fahrbahn und prallte gegen die Schutzplanke. Der Schaden an der Zugmaschine wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Der Schaden an der Schutzplanke steht noch nicht abschließend fest (sch).

Verkehrsunfall Am Fr., 21.15 Uhr befuhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Hamburg die B 64, aus Bad Gandersheim kommend, in Rtg. Seesen. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden PKW eines 48-jährigen aus Schwülper auf. Sachschaden: ca. 5000EUR(sch).

