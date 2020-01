Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 19.01.2020

Goslar (ots)

In der Zeit von Sonnabend, 19.01.2020, zwischen 0:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein Stopp-Schild (VZ.206), indem sie es mitsamt Haltepfeiler aus dem Boden rissen. Das Verkehrsschild wurde im Anschluss an die Tat auf den Gehweg in Tatortnähe gelegt. Das Schild war ursprünglich im Bereich der Aulastraße, an der der Einmündung zur Erzstraße installiert. Der entstandene Sachschaden wird auf 200,00 Euro geschätzt.

Zeugen/innen, die zu den o.g. Taten tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

