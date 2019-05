Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch in Dortelweil ++ Betrunken unterwegs bei Nidda

Einbruch in Dortelweil

Bad Vilbel: Die Terrassentür zu einem Wohnhaus in der Mozartstraße hebelte ein Einbrecher zwischen 19 und 23.10 Uhr am Donnerstag auf. Der Täter durchsuchte anschließend die Wohnräume und entwendete Schmuck. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Betrunken unterwegs

Nidda: Am vorangegangenen Alkoholkonsum könnte es gelegen haben, dass ein 32-jähriger Autofahrer aus Nidda am heutigen frühen Freitagmorgen die Kontrolle über seinen PKW verlor. Auf der Bundesstraße 457 zwischen Nidda und Harb kam er gegen 02.20 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, streifte die Schutzplanke, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und dort gegen die Schutzplanke, bevor der PKW zum Stillstand kam. Der PKW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. An ihm und der Schutzplanke entstanden Schäden von rund 3300 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, musste die Beamten jedoch zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten, da ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von über 1,9 Promille anzeigte

Sylvia Frech, Pressesprecherin

