Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schwerpunkt Zweiräder - Kontrollen für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Friedberg (ots)

Butzbach: Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer liegt der Polizei am Herzen. Ob zu Fuß, auf einem Fahrrad, mit dem Motorrad, PKW oder LKW - wenn jeder sich an die Verkehrsvorschriften hält und mit der nötigen Vorsicht und Rücksicht in Bezug auf andere unterwegs ist, dann ist viel getan für die Vermeidung von Unfällen. Die Polizei kontrolliert regelmäßig die Einhaltung der Verkehrsvorschriften. So auch gestern in Butzbach, als die motorisierten Zweiradfahrer im Mittelpunkt der Kontrollen standen.

Die Polizisten aus Butzbach bekamen bei den Kontrollen, die zwischen 15.30 und 19.30 Uhr auf der Landstraße 3053 zwischen Butzbach-Hausen und Langgöns-Espa stattfanden, die Unterstützung von weiteren Kollegen aus der Wetterau und dem Verkehrsdienst Wetterau. Auch wenn die Zweiradfahrer in der Hauptsache kontrolliert wurden, verschlossen die Kontrolleure natürlich auch die Augen vor anderen Verstößen nicht und ahndeten diese ebenfalls.

36 Fahrzeugführer, davon 16 Zweiradfahrer, und ihre motorisierten Gefährte nahmen die Beamten bei den gestrigen Kontrollen ganz genau unter die Lupe. Bei drei Zweirädern wurden Mängel festgestellt, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In zwei Fällen waren es kleinere technische Mängel, aufgrund derer die Motorradfahrer ein Verwarngeld zahlen mussten und in den nächsten Tagen die Behebung des Mangels bei der Polizei nachweisen müssen. Im dritten Fall handelte es sich um einen getunten Roller eines Jugendlichen. Diesen stellten die Beamten sicher. Gegen den Jugendlichen, der nur eine Mofaprüfbescheinigung für seinen deutlich schneller als 25 km/h laufenden Roller vorlegen konnte, wird daher nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bei den kontrollierten Autofahrern überwogen vor allem kleine Geschwindigkeitsverstöße. Zehn Autofahrer und zwei Motorradfahrer waren zu schnell unterwegs und mussten daher ein Verwarnungsgeld zahlen. Auch die Ladungssicherung eines Kleintransporters und die Nutzung eines Feldweges, trotz eines dortigen Verbotes der Durchfahrt, ahndeten die Kontrolleure am Rande ihrer Kontrollen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell