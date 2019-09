Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Relativ glimpflich verlief ein Unfall am Donnerstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Weilerstraße, berichtet die Polizei. Aus der Konrad-Adenauer-Straße kam ein VW und bog nach links in die Weilerstraße ein. Doch hatte die Fahrerin nicht aufgepasst. Deshalb stieß der VW mit einem Auto zusammen, das in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4.500 Euro. Die Ermittler empfehlen, beim Abbiegen lieber einmal länger zu warten und genauer hinzuschauen. So ließen sich Unfälle vermeiden. Immerhin sind Fehler beim Abbiegen mit die häufigsten Urwachen für Verkehrsunfälle. Sie seien oft darauf zurückzuführen, dass sich die Fahrer nicht die nötige Zeit nehmen. Doch Eile sei im Straßenverkehr fehl am Platz, meldet die Polizei.

