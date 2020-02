Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Demonstrationen zum AfD-Parteitag friedlich verlaufen

Ludwigsburg (ots)

Lautstark, aber friedlich machten am Samstag etwa 500 Demonstrationsteilnehmer verschiedener Gruppierungen am Rande des Sonderparteitags der AfD in der Böblinger Kongresshalle auf sich aufmerksam. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit starken Kräften aus den eigenen Reihen und mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz sowie mehrerer Regionaler Polizeipräsidien bereits ab den frühen Morgenstunden in Böblingen präsent. Die Einsatzkräfte gewährleisteten ab 08:00 Uhr den ungehinderten Zugang der Parteitags-Teilnehmer zur Kongresshalle und trafen die erforderlichen verkehrs- und sicherheitspolizeilichen Maßnahmen, um die verschiedenen demonstrativen Aktionen im Bereich der angrenzenden Wandelhalle im vorgesehenen Rahmen zu ermöglichen.

Eine Gruppe mit ca. 100 Personen formierte sich gegen 11:00 Uhr zu einem Demonstrationszug und ging von Polizeikräften begleitet zur Legendenhalle, wo die Teilnehmenden gegen ein dort stattfindendes Symposium des Aktionsbündnisses "Demo für alle" protestierten.

Gegen 12:00 Uhr waren alle demonstrativen Aktionen nahezu störungsfrei beendet. Am frühen Abend wurde ein Busunternehmen Opfer einer Farbschmiererei an der Frontscheibe eines Busses durch zwei unbekannte AfD-Gegner.

Einsatzleiter Markus Geistler: Unser Konzept aus Deeskalation und sichtbarer Präsenz hat sich bewährt. Wir bedanken uns aber auch bei den Teilnehmenden der Versammlungen, die sich überwiegend an die Regeln gehalten haben und gewaltfrei blieben."

