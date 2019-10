Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Werkzeuge aus mehreren Transportern gestohlen

Polch - Mendig (ots)

In der Nacht des 20.10.2019, kam es in den frühen Morgenstunden gegen 03:20 h, in der Ackerstraße und der Langgasse zu Aufbrüchen von mehreren Transportern. Die Täter brachen gezielt Fahrzeuge auf, in denen sich Werkzeuge befanden. In der Langgasse wurde ein VW Crafter und in der Ackerstraße ein Fiat-Transporter angegangen. Die Täter wurden beim Aufbruch des Fiat gestört und flüchteten mit zahlreichen gestohlenen Werkzeugen in einem roten Pkw, Ford. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Am Morgen des 21.10.2019 wurde ebenfalls bekannt, dass aus einem Transporter, Renault Master, in der Industriestraße in Mendig, ebenfalls Werkzeuge nach einem Fahrzeugaufbruch entwendet wurden. Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte mit der Kriminalpolizei Mayen in Verbindung setzen.

