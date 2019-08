Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Beifahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Mittwoch hat sich ein Unfall in Gerlingen auf der Koblenzer Straße ereignet, bei dem ein 20-jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 51-jähriger Skoda-Fahrer auf einen Polo auf. Zwar verletzte sich der 21-Jährige Fahrer nicht, jedoch kam der 20-Jährige Beifahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus in Olpe. Nach ambulanter Behandlung konnte er dieses wieder verlassen. Es entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

