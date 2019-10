Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen-Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus - Zwei Kinder leicht verletzt

Mayen (ots)

Am Montag, den 21.10.2019, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Eltzer Straße / Polcher Straße in Mayen ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Linienbus. Eine 82-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Eltzer Straße nach rechts auf die Polcher Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des auf Richtung Innenstadt die Polcher Straße stadtauswärts befahrenden Linienbusses. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbei wurden zwei im Linienbus sitzende Schulinder (beide 10 Jahre) leicht verletzt. Die verletzten Kinder suchten im Nachgang mit einem Erziehungsberechtigten einen Arzt auf. Eine stationäre Behandlung war nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

