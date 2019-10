Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der PI Adenau für das Wochenende 18-20.10.2019

Adenau (ots)

Herschbroich: Am Samstag, 19.10.2019, in der Zeit von 11.00 - 18.25 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Wohnmobil auf dem Parkplatz "Brünnchen" an der Bundesstraße 412. Der Parkplatz liegt unmittelbar an der Nordschleife des Nürburgrings. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter Tel.: 02691/9250 in Verbindung zu setzen.

